Un petit club de foot de Vendée annonce l'arrivée de Kylian Mbappé pour faire parler de lui

Le petit club de foot des Écureuils des Pays de Monts, en Vendée, a décidé de miser sur l'humour et sur l'un des feuilletons de l'été pour faire parler de lui. Il annonce, sur sa page Facebook, l'arrivée de Kylian Mbappé la saison prochaine. L'attaquant star des Bleus, mis à l'écart par le PSG en attendant son possible transfert au Real Madrid. Derrière la blague, un vrai besoin de recruter Avec ce clin d'œil, le club, dont l'équipe première évolue en Régionale 3, la huitième division française, veut faire passer un message important : il est à la recherche d'un éducateur pour ses moins de 17 ans et d'un dirigeant pour son équipe C. D'ailleurs, la signature de Mbappé serait conditionnée à cette arrivée.