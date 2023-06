Un petit oiseau Goura de Victoria est né à la réserve zoologique de Calviac en Dordogne

Il a une petite crète formée de pics semblables à de la dentelle et toutes ses plumes sont bleues : le petit Goura de Victoria est né vendredi dernier à la réserve zoologique de Calviac, a annoncé le parc sur ses réseaux sociaux lundi. Ce bébé oiseau appartient à l'espèce du "plus gros pigeon du monde", décrit Emmanuel Mouton le directeur du parc du Périgord noir.

Le nouveau Goura de Victoria rejoint trois autres oiseaux dans la réserve : ses parents et son frère, né en octobre dernier. Habituellement, l'espère "vit dans les forêts pluviales de Nouvelle-Guinée, au nord de l Australie", détaille le responsable.

Pas encore de nom

On ne connaît pas encore le sexe du bébé : "On va lui prélever une plume et on va faire un sexage par ADN. On envoie [la plume] à un labo et le labo va nous définir s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle", explique Emmanuel Mouton. Il faut attendre encore deux semaines environ pour cela. "Pour éviter de trop le stresser", le bébé Goura est pour le moment toujours dans son nid.

"Ce sont les deux parents, père et mère, qui s'occupent en alternance du petit", poursuit le directeur. Il va partager son territoire avec celui des wallabies de Parma, des pigeons de Nicobar et aussi des marsupiaux bettongias à queue touffue. Un nom sera donné au nouveau Goura de Victoria, quand son sexe sera connu.

Espèce menacée

Le responsable Emmanuel Mouton raconte la naissance de l'oiseau : "On savait que les parents étaient en train de couver, l'incubation dure un petit peu moins d'un mois, donc on savait que ça allait arriver aux alentours de mi-juin. C'est donc arrivé le 16 juin. Et au départ, on ne voit pas vraiment le petit Goura mais petit à petit, la tête émerge du nid et on arrive à l'observer."

Le Goura de Victoria a le statut de vulnérable dans la classification des espèces menacées. "C'est la première étape dans la liste rouge de l'UICN - de l'Union internationale pour la conservation de la nature -, donc ce n'est pas le statut le plus menacé, mais ça commence à devenir préoccupant", éclaire Emmanuel Mouton.