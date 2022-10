Un petit savoyard de 5 ans participe au Festival de la coupe mulet

Il a 5 ans et l'arbore fièrement ! Livio, un petit habitant de Bourg-Saint-Maurice, en Savoie, participe ce samedi au championnat d'Europe de la coupe mulet à Ittre en Belgique. C'est là-bas que se déroule en ce moment le Festival de la coupe mulet , cette coupe de cheveux un peu kitch, court au dessus et long dans la nuque, dont on se moque parfois. Qu'importe ! Ses adeptes assument, et c'est aussi le cas de notre petit savoyard.

"Je n'avais pas envie de le coiffer comme les autres petits garçons"

Si Livio porte la coupe mulet, c'est un peu à cause de Julie sa maman. "Avant qu'il rentre à l'école, il avait une sorte de crête un peu punk", explique la Savoyarde. "Et pour la rentrée, je me suis dit que ça passerait peut-être moins bien, donc on est parti sur une coupe originale : la coupe mulet. Je n'avais pas envie de le coiffer comme les autres petits garçons, je voulais qu'il soit différent des autres."

Et ça lui plaît. "J'aime bien la chevelure dans le cou", explique Livio, avant de nous rappeler qu'il a hâte de retrouver d'autres fans de mulet en Belgique ce samedi. "On va rigoler, faire des défilés et peut-être gagner la coupe... mulet." Ce petit élève de grande section de maternelle porte la sienne depuis presque trois ans. "Pour le moment, je la garde, mais peut-être qu'après je couperais pour faire juste une queue de rat."

Le mulet, synonyme de liberté

Si lui et sa maman, qui avait déjà participé au Festival l'an dernier en Creuse, font de nouveau le déplacement cette année, c'est pour retrouver l'esprit de la coupe mulet : on ne se juge pas, on ne se prend pas trop au sérieux et surtout on se marre ! Pour compléter son look "vintage", Livio a prévu de s'habiller avec un jean moulant et un pull des années 80 portant l'inscription "Winner".