Un phénomène rare observé (et photographié) dans le ciel varois !

Dans la nuit de dimanche à lundi, alors que des orages éclataient au-dessus de la Sardaigne, une quinzaine de farfadets ont pu être observés depuis Les Issambres (Var). Un phénomène rare et magique...

C'est un spectacle magique et rare qui est apparu dans la nuit de dimanche à lundi dans le ciel varois. Une quinzaine de farfadets - ou phénomènes lumineux transitoires - ont été observés depuis la commune des Issambres en moins d'une heure. Ces filaments aux lueurs rougeâtres ou bleutées sont apparus bien au-dessus des nuages alors que de violents orages éclataient sur la Sardaigne. Il est rare de voir autant de farfadets en si peu de temps

Yohan Laurito, expert-météo fondateur de la page Facebook MétéoVaroise, a passé la nuit de dimanche à lundi aux Issambres dans l'espoir de pouvoir photographier le phénomène : "Les conditions météorologiques étaient propices car des orages étaient annoncés entre la Corse et la Sardaigne, dans une masse d'air très froide. Les éclairs ont été surpuissants avec même des coups de foudre mesurés à plus 250.000 ampères. Bien au-dessus des nuages, peut-être à 80 ou 90 kms au-dessus, j'ai pu voir ces farfadets. Le phénomène est _très bref, il dure parfois qu'une demi-seconde_. C'est un moment magique et impressionnant. Face à ces lumières, vous vous sentez automatiquement tout petit !" raconte le jeune homme.

Le phénomène lumineux relève d'une perturbation électromagnétique de l'atmosphère et naît à très haute altitude. Les premiers farfadets ont été photographiés pour la première fois en 1989, depuis une navette spatiale, et en 1994 depuis le sol.

Le phénomène a également été observé au-dessus de l'Europe en octobre dernier par Thomas Pesquet depuis la Station spatiale internationale.