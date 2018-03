Le Havre, France

Découvert par des promeneurs sur la plage de Sainte-Adresse près du Havre, un jeune phoque âgé de deux ou trois ans a été pris en charge par les soigneurs du CHENE (Centre d’Hébergement et d’Etudes sur la Nature et l’Environnement), ce mardi. Le mammifère pèse près de 100 kilogs et a "sans doute été percuté en mer par un bateau". Il souffre actuellement de "troubles neurologiques", avec "les yeux qui partent dans tous les sens" et des "signes de têtes anormaux". Il a été placé en quarantaine. Alain Beaufils et son équipe espèrent qu'il n'y a pas d'hémorragie interne et qu'ils pourront le sauver.

Déjà pris en charge aux Pays-Bas

Il s'agit d'une "femelle marquée avec une bague", signe qu'elle est passée par un centre de soins, dans le passé. De fait, les soigneurs du CHENE ont eu confirmation que l'animal a déjà été prise en charge ces derniers mois par des homologues aux Pays-Bas. Parasité, le phoque avait été soigné puis relâché au mois de janvier alors qu'il pesait 46 kilogs. S'il parvient à retrouver ses esprits et à se retaper, le phoque pourrait être relâché rapidement.