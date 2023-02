Une image spatiale rare capturée par un photographe en Dordogne

L'image paraît presque truquée tant elle est belle et féérique. Pourtant, elle n'a rien de faux : son photographe, Julien Looten, amateur d'astronomie, a réussi a capturer un moment unique de la magie qui opère dans l'espace. Un "airglow", réaction chimique entre les rayons du soleil et l'atmosphère, surplombe le château de Losse, à Thonac (Dordogne) en Périgord noir, rendant le cliché encore plus exceptionnel.

Photographier ce phénomène spatial s'avère pourtant déjà compliqué - ses images en sont donc rares - mais particularité de cette nuit de janvier 2023 : l'airglow était d'une intensité inhabituelle. "Cela fait une sorte de voile vert à l'horizon vert, décrit Julien Looten. Là, il était multicolore, c'est à dire du vert au orange, en passant des fois par le violet. En plus de cela, il faisait des sortes d'ondulations."

Différent à l'œil nu

"À l'œil, cela ressemble à une sorte de voile nuageux blanchâtre, poursuit l'étudiant en archéologie de 22 ans. Au début, j'ai cru que le ciel était en train de se voiler. En regardant sur l'appareil photo, je me suis dit 'Non, c'est du airglow, intense'."

Julien Looten prend une quarantaine de clichés, avec un temps de pose de plus d'une minute pour chaque, pour parvenir à former le panorama extraordinaire. "En Dordogne, il y a beaucoup de lieux assez emblématiques, que ce soient des châteaux ou des falaises. C'est donc assez propice à ce genre de photos." Les images du phénomène sont davantage prises depuis les cercles polaires ou le désert du Sahara. "Le ciel est très beau par ici, éclaire le passionné. Il n'y a pas beaucoup de pollution lumineuse et le peu de villages éteignent leurs lumières la nuit."

Julien Looten photographie cette même nuit la comète ZTF au dessus du village des Eyzies. - Julien Looten

Remarqué par la NASA

La NASA partage même la photographie sur ses réseaux sociaux. "C'est un peu le graal de l'astro-photographe, s'extasie le jeune homme. C'est être à côté de photos d'observatoires, [du télescope] James Webb, donc on se sent fier." Originaire d'Arras, Julien Looten a ainsi bien l'intention de revenir très vite en Dordogne, armé de son appareil photo et les yeux rivés vers le ciel et les étoiles.