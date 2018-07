Il s'appelle Arnaud Dauphin, a reçu l'objectif d'or en 2015, et va partir avec sa compagne et leur deux filles, faire le tour du monde à la voile. Départ de l'aventure le 31 juillet prochain depuis Carqueiranne dans le Var. Le projet "Kalispera" est préparé depuis un an et demi.

Un rêve de gosse ! Avez-vous aussi voulu un jour faire le tour du monde ? Avez-vous rêvé des mers turquoises , des îles paradisiaques ? Avez-vous rêvé de liberté totale, d'aventures de découvertes, sans doute oui. Vous en avez peut-être rêvé, ils vont le faire. Ils s'appellent Arnaud, Mélanie, Lou et Lisa, et ils partent le 31 juillet prochain depuis carqueiranne dans le Var, pour faire le tour du monde à la voile.

Arnaud, Mélanie, Lou et Lisa - Arnaud Dauphin

La voile quand on est dijonnais, c'est assez "compliqué", sauf à s'exercer sur un optimiste sur le lac Kir. Arnaud Dauphin l'a fait dans sa jeunesse, avec dans la tête , l'appel du large. Sa rencontre l'an passé avec sa compagne Mélanie a tout changé. Mélanie est une varoise, la mer, la voile, elle connait et adore depuis sa plus tendre enfance, son grand père avait même construit un bateau. Alors pourquoi ne pas tenter le coup ? Et Lisa , 4 ans et Lou 7 ans , on en fait quoi ? la question ne se pose pas, les filles seront de la partie.

Le voyage se prépare depuis un an et demi

Avec des enfants en bas-âge, pas question de prendre le moindre risque, même si Mélanie et Arnaud ont déjà navigués, ils ne sont pas des "marins aguerris", alors la sécurité à bord est au centre de la préparation du projet.

. - Arnaud Dauphin

Plus que quelques jours pour que le projet Kalispera ne devienne réalité, quelques jours sans répit, car Arnaud souhaite que le bateau soit prêt à 100 %. Des préparatifs suivis sur le net par une communauté grandissante, il faut dire que les aventuriers postent régulièrement sur leur page Facebook des vidéos, achat du bateau, tests en pleine mer, tout y est pour vivre par procuration le tour du monde.

Aventure, découverte, partage et écologie

Partir, certes, mais peut-être pour mieux revenir, en tout cas différents. Le projet Sailing Kalispera est presque un voyage initiatique pour cette famille, pour ces deux jeunes filles qui vont être confrontées à la pollution des océans, au confort limité, à l'inconnu. Une volonté des parents.

Le Kalispera au milieu d'un paysage de rêve - Arnaud Dauphin

Prise de risque

Y-aura t'il un avant et un après ? Sans doute. Partir pendant un an et demi sur les mers n'est pas anodin, il faut "lâcher" son métier, prévoir un budget, se priver de sa famille, de ses amis. Il faut aussi accepter de sortir de sa zone de confort, de quitter son lit douillé, d'oublier ses gadgets électroniques.

Selfie d'Arnaud et la photo il connait ! - Arnaud Dauphin

Il y a en revanche, un outil qu'Arnaud Dauphin ne laissera pas à terre, sa caméra et son appareil photo. Car Monsieur a été sacré objectif d'or en 2015, meilleur portraitiste de l'année. Une raison de plus de suivre les aventures de cette famille, on rêve toujours plus grand quand les images nous transportent.

A suivre :-)