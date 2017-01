Un pic vert s'attaque à la façade toute neuve d'un Centre de Formation des Apprentis à Limoges

Depuis plusieurs semaines, le Centre de Formation des Apprentis du Moulin Rabaud à Limoges est victime d'un drôle d'oiseau. Un pic vert s'attaque à sa nouvelle façade en bois qui n'est pas encore achevée. Un oiseau dont il n'est pas facile de se débarrasser, et pourtant les dégâts sont importants.

Voilà dix ans que le fameux Pic vert a élu domicile aux abords du Centre de Formation des apprentis du Moulin Rabaud, mais si jusqu'alors la cohabitation se passait plutôt bien, depuis deux mois ce drôle d'oiseau n'est plus le bienvenu.

Le CFA a en effet récemment engagé un gros chantier en décidant de remplacer sa façade en béton par un bardage bois ce qui a particulièrement séduit le pic vert puisque ce dernier s'est mis à tambouriner dessus et à creuser des trous de la grosseur d'une balle de tennis.

"Il veut marquer son territoire ... et peut être même faire le beau" Le directeur du CFA du Moulin Rabaud

Pour Dominique Ganteille, le directeur du Centre de Formation des Apprentis, la plaisanterie a assez duré car si les attaques successives du pic vert peuvent prêter à sourire, la note en revanche risque d'être salée. " L' entreprise qui refait la façade est encore là, elle a donc pu réparer les dégâts, mais au final on ne sait pas combien ça va nous coûter" explique t-il, et Dominique Ganteille pense que cet oiseau qu'il voit depuis dix ans dans le secteur est venu marquer son territoire et pourquoi pas s'adonner à une parade nuptiale. Mais à la SEPOL, la société pour la protection des oiseaux en Limousin on pense plutôt que le pic vert est à la recherche de nourriture car il peut encore y avoir des larves d'insectes dans le bois de la façade.

Un haut parleur imitant le cri de rapaces sera installé pour chasser le pic vert

Le pic vert étant une espèce protégée on ne peut pas faire n'importe quoi, c'est pourquoi au Moulin Rabaud, on songe à installer bientôt un haut parleur imitant des cris de vautour ou autre rapace pour le faire fuir. "Nous voulons le faire partir trés gentiment " précise Dominique Ganteille. Mais la partie de cache-cache ne s'annonce pas des plus aisées, car l'oiseau est très craintif et ne vient creuser ses trous que le weekend, et pour éviter d'avoir de nouvelles mauvaises surprises les lundis, un filet de protection a été installée sur la façade.