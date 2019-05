Un pigeon creusois gagne une course en volant à près de 110 km/h

Un pigeon voyageur d'un élevage de La Souterraine a remporté une course de près de 250 km en volant à 108 km/h en moyenne. Une vitesse rarement atteinte par ces oiseaux.

Jean-Luc Sapelier, colombophile creusois, et quelques-uns de ses oiseaux.

La Souterraine, France

Ce pigeon-là pourrait battre un guépard à la course. Un pigeon voyageur de l'élevage de Jean-Luc Sapelier, à La Souterraine, a gagné une course devant 1 600 concurrents en reliant Angerville (Essonne) à La Souterraine avec une vitesse moyenne de 108 km/h. Habituellement, les pigeons voyageurs qui participent à ces compétitions volent plutôt à 75 km/h. "C'est très très émouvant de voir son pigeon arriver de très haut, de très loin et qu'il ait pu retrouver son colombier en partant à des centaines de kilomètres de là", relate Jean-Luc Sapelier.

Un fort vent a aidé l'oiseau à réaliser cet exploit mais il ne faut pas non plus négliger la préparation. "La santé, l'alimentation, l'entraînement... un colombophile doit maîtriser beaucoup d'éléments", explique Jean-Luc Sapelier, passionné depuis plus de quarante ans.

Un mystérieux sens de l'orientation

Les courses de pigeons voyageurs sont fréquentes en France. Une cinquantaine de creusois participent à ces compétitions ancestrales. Pour autant, les scientifiques sont toujours incapables de comprendre précisément ce qui permet aux pigeons voyageurs de retrouver instinctivement leur domicile. "Ce qu'on sait, c'est que _le magnétisme joue un rôle_. On pense aussi qu'ils se repèrent grâce aux odeurs", indique René Tixier, président de la Colombe guérétoise.

Un pigeon de l'élevage de René Tixier © Radio France - Adrien Serrière