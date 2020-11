Un pigeon voyageur vendu pour 1,6 million d'euros en Belgique

Vendue à un acheteur chinois lors d'une vente en ligne pour 1,6 million d'euros, la pigeonne New Kim devient le volatile de son espèce le plus cher au monde.

Vendu 1,6 million d'euros, New Kim devient le pigeon le plus cher du monde. Photo d'illustration

Pourquoi se contenter de la 5G lorsque l'on peut s'acheter l'un des pigeons voyageurs les plus rapides au monde ? Lors d'une vente en ligne organisée dimanche par la plateforme Pigeon Paradis (PIPA), un acheteur chinois s'est octroyé les services de New Kim, pigeonne issue d'un élevage de la région d'Anvers dans le nord de la Belgique... pour la modique somme d'1,6 million d'euros. Âgé de deux ans, le volatile devient ainsi le plus cher de son espèce, dépassant le précédent record d'Armando, vendu au même acheteur 1,25 million d'euros en 2019.

"Je ne pensais pas qu'on puisse atteindre ce montant. Il va sans doute vouloir l'accoupler avec des mâles", explique Nikolaas Gyselbrecht, fondateur et PDG de Pipa à l'Agence France-Presse. New Kim n'est pas une inconnue des passionnés de sports colombophiles : en 2018, elle avait remporté le titre de "As Pigeon National Grand Demi-Fond Pigeonneaux" grâce à ses performances sur plusieurs concours. La mise à prix initialement fixée à 200 euros a donc très rapidement décollé.

La colombophilie en vogue en Asie

Si le prix a atteint des sommets, c'est aussi grâce à l'intérêt suscité par la colombophilie en Asie et dans les pays du Golfe ces dernières années et particulièrement au sujet des performances de vitesse des volatiles.

En Europe, la tradition de l'élevage est très ancrée en Belgique et aux Pays-Bas. Selon Nikolaas Gyselbrecht, la Belgique concentre à elle seule quelques 20.000 éleveurs de pigeons destinés à des concours de haut niveau.