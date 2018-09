Hœnheim, France

C'est le hasard qui a conduit Olivier Koebel vers l'aventure du pilotage. L'un des ses patients lui a suggéré d'expérimenter un vol en 2010. Depuis 8 ans, l'ostéopathe prend donc régulièrement les commandes d'un avion aux côtés de Marc Degermann, un instructeur devenu son ami. Malvoyant, quasiment aveugle depuis l'an dernier, Olivier Koebel pilote aux sensations et grâce aux indications de son ami : "Un élève pilote voyant va être obnubilé par l'ensemble des informations qu'il va avoir sur le tableau de bord. Il n'est pas aussi attentif qu'un non voyant aux sensations de l'avion que nous. On est plus à même de ressentir ces sensations, comme on dit dans le jargon de piloter aux fesses".

Un défi qui a valeur d'exemple

Olivier Koebel essaie de piloter au moins une fois par mois et il s'est donc fixé un sacré défi. Si les conditions météo le permettent, il traversera la Méditerrannée le 24 septembre prochain (peut-être le 23, peut-être le 25) aux côtés de Marc Degermann. Ils partiront de Strasbourg à destination du Maroc avec des escales à Perpignan et à Valence en Espagne. Olivier Koebel deviendrait alors le premier pilote mal voyant à effectuer un vol transméditerranéen. C'est un exploit qui doit servir d'exemple : "Malgré un handicap, on peut faire des choses qu'un certain nombre de personnes pourrait ne pas croire possible, déjà pour des valides et encore plus pour des handicapés. Qu'un malvoyant puisse piloter, c'est déjà surprenant. Alors, après qu'il traverse la Méditerranée jusqu'au Maroc, c'est encore plus étonnant".

Olivier Koebel a besoin de 10 000 euros pour financer ce voyage (une cagnotte a été mise en ligne sur internet). Il espère collecter davantage de fonds encore pour l'association Rêvazur, dont il est membre. Son projet c'est d'acheter une voiture de course, qui serait adaptée pour qu'un maximum de personnes avec différents handicaps puissent la piloter sur un circuit. Sur place au Maroc, il rencontrera des confrères ostéopathes et kinés également malvoyants pour échanger leurs expériences.