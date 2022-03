Un pizzaïolo azuréen lance un grand mouvement national de solidarité pour l'Ukraine

Les pizzaïolos de France sont aux côtés du peuple ukrainien. Ils organisent une grande vente de pizzas les 20 et 21 mars pour récolter de l'argent pour aider les réfugiés ukrainiens, et l'initiative vient d'un pizzaïolo de Menton!

Pizz and Love Not War! C'est le slogan des pizzaïolos de France qui s'engagent pour aider le peuple ukrainien. C'est Laurent Raimondo, pizzaïolo à Menton qui a lancé le mouvement, suivi ensuite dans toute la France par l'intermédiaire de l'association Equipe de France de Pizzaïolos et la fédération.

Concrètement, les 20 et 21 Mars, les pizzaïolos vont produire des pizzas marguerite qui seront vendues 8€. L'intégralité des profits sera utilisée par l'association l'Equipe de France de pizzaïolos pour acheter des denrées non-périssables et du matériel de première nécessité. Le tout sera acheminé en Ukraine par le Lions Club.