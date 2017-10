Un pizzaiolo nordiste parmi les meilleurs du monde

Leonardo Abate vient de décrocher la 9° place pour la pizza innovante aux championnats du monde de pizza à Rome. Une consécration pour l'autodidacte qui a proposé une pizza moléculaire avec des billes de mozzarella et de gaspacho.

Ce printemps Leonardo Abate avait déjà étonné les jurys pour les championnats de France avec ces pizzas moléculaires, il avait alors terminé 48° et cette fois il a fait mouche chez les juges au pays de la pizza puisqu'il a terminé 9° pour l'épreuve d'innovation aux championnats du monde à Rome.

Le nordiste a proposé une création avec des billes de mozarrella et de caviar de gazpacho sur une pâte qui avait reposé pendant 72 h ! Pour arriver à la pâte parfaite, Leonardo s'est entrainé pendant 3 mois dans la cuisine familiale pour trouver le bon mélange de farine, la bonne humidité, etc.

La pizza moléculaire de Leonardo - Leonardo Abate

Cette 9° place est une vraie consécration pour Leonardo qui n'est jamais passé par une école de cuisine, ni par une formation de pizzaiolo, il a appris le métier en regardant ses oncles calabrais. Il a ensuite fait plein de petits boulots dans le BTP ou la vente avant de revenir à ses premiers amours, et depuis quelques années, il multiplie les compétitions où il obtient régulièrement des bons résultats.

La belle histoire du jour Copier

Pour le moment Leonardo ne peut pas donner libre cours à son imagination pour proposer des pizzas gastronomiques, il en train de chercher un local plus grand où il pourrait installer un 2° four pour y préparer ces pizzas de luxe. Et par la suite il aimerait carrément proposer des formations de pizzaiolos pour partager sa passion.