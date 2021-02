Un planning pour la jauge maxi de clients au Carrefour Contact de Scey sur Saône

Avant faire ses courses à Sey-sur-Saône il est préférable d'avoir jeté un coup d’œil sur le planning de fréquentation du Carrefour Contact.

Depuis lundi, les jauges pour le nombre maximum de clients accueillis en même temps dans les commerces ont changé. En fonction de la surface commerciale, au Carrefour Contact de Scey-sur-Saône, le nombre maximum de clients en même temps est donc de 44.

Franck Friquet, directeur. © Radio France - Jean François Fernandez

Franck Friquet explique : "J'ai sorti le planning de fréquentation du magasin sur la semaine dernière, avec des créneaux horaires toutes les demi-heures, ce qui indique le nombre de clients par demi-heure dans le magasin". Pour le directeur cela permet aux clients de choisir sur tous les jours de la semaine, le créneau où ils voient qu'il y a moins de monde. Ainsi le client qui veut être tranquille pour faire ses courses, et qui veut prendre le moindre risques possible par rapport au covid-19 choisit le moment où venir faire ses courses.

Planning horaire affiché à l'entrée © Radio France - Jean François Fernandez

Franck Friquet ajoute : "Globalement si on prend la semaine dernière, on passe. Sur tous les jours on a été une fois 45 personnes, c'était le dimanche à 11h30. Donc ça va les obliger à être plus attentif, à faire un comptage à l'entrée du magasin en période de forte affluence".

Pour simplifier les choses, sachant que la jauge maxi est de 44 personnes à la fois, 44 paniers ont été installés à l'entrée. Chaque client doit prendre un panier en entrant dans le magasin. Quand il n'y a plus de paniers, on arrête de faire entrer des clients car la jauge maxi est atteinte.

44 paniers à l'entrée pour une jauge maxi de 44 clients © Radio France - Jean François Fernandez

C'est dans ce même supermarché qu'en novembre dernier le patron avait apposé dans les rayons des affiches « Jean Castex vous demande de ne pas acheter ces produits » à l'époque où la directive était de fermer certains rayons jugés non essentiels..