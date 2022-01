Un pneumologue creusois vante la beauté de la nature creusoise pour attirer de nouveaux médecins

Avec ses oreilles pointées vers l'avant sous le soleil, le cheval du docteur Slaouti fait figure d'ambassadeur de la Creuse. Ce pneumologue du centre MGEN de Sainte-Feyre poste régulièrement sur les réseaux sociaux des photos de ses balades dans la nature afin d'inciter des médecins à postuler en Creuse.

"Un moyen de toucher les gens"

Pour casser l'image d'une Creuse désertique, il souligne la "nature préservée" et la "qualité de vie inégalée" dans le département. "On vit dans un département peu connu, c'est un moyen de toucher des gens, explique le médecin. Et puis avec la pandémie, la pollution des grandes villes, les incivilités... je crois que plusieurs médecins qui voudraient un peu de sérénité de tranquillité, de qualité de vie dans leur travail, pourraient être touchés par ce post".

Il a d'ailleurs reçu un message d'un confère qui serait peut être intéressé par Sainte-Feyre. Pour autant, le docteur Slaouti ajoute "je fais la promotion du cadre de vie car la photo va dans ce sens mais la qualité du poste proposé doit être aussi importante". Selon lui, le MGEN de Sainte-Feyre s'est adapté aux attentes des jeunes praticiens, notamment en proposant des postes de médecin généraliste libéral au sein de l'établissement pour pouvoir bénéficier du plateau technique, de conseils, mais aussi ne pas être seul.