Un poitevin poursuivi par le fisc allemand pour une vieille R5 !

Didier vient de payer 1882 euros pour une voiture qu'il ne possède plus depuis longtemps : Il aurait dû signaler qu'elle était vendue depuis 1994!

C'est une bien drôle d'histoire que vit Didier. Dans les années 80 cet expatrié vit et travaille en Allemagne, il y achète une Renault 5, paie alors une taxe. Dans les années 90, il rentre en France, revend sa voiture sauf que l'administration allemande lui réclame des arriérés, il n' a pas le choix il a dû payer.

le courrier de l'administration allemande © Radio France - vincent Hulin

En 1987, Didier achète sa R5 et paie alors une taxe au fisc allemand, chaque année une sorte de vignette. En 1991, il rentre en France. Il immatricule à nouveau sa voiture qu'il finit par revendre trois ans après à un garage. Depuis six mois, il reçoit des courriers et des relances du fisc allemand au motif qu'il n'a pas fait savoir qu'il ne possédait plus cette voiture.

Didier précise:" je suis pro européen mais c'est un piège que m'a tendue l'administration allemande."