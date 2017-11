Un Poitevin représente la France au championnat du monde de barista à Séoul

Il a 22 ans, vient de Parthenay (Deux-Sèvres) et représente fièrement la France au World Barista Championship qui se déroule ce jeudi à Séoul (Corée du Sud). Brice Robin doit fabriquer le meilleur café du monde parmi soixante prétendants au titre.

Brice Robin, formé en hôtellerie à La Rochelle et Nantes, se prépare depuis des mois. "On a travaillé sur la recette, c'est-à-dire quelle température, quelle taille de mouture, quel poids de café... On va jouer sur tous ces paramètres-là", explique le Deux-Sévrien. Pour participer au championnat du monde, Brice Robin, qui travaille dans un coffee shop parisien, a d'abord remporté la finale du championnat de France de la discipline.

A Séoul, le jeune homme a 59 adversaires à battre. Alors pour être sûr de son coup, il a testé sa boisson sur son entourage. "J'ai des cobayes ! Ma copine a dû goûter, et des amis aussi qui m'ont aidé à faire la recette." Car cette recette s'élabore avec précision. Et comme pour le vin, il y a tout un vocabulaire de dégustation.

"On va parler d'arôme, de saveur s'il est sucré, acide ou amer... de longueur en bouche si le café est de qualité. On va parler de texture, car il y a des cafés qui sont plus aqueux, d'autres plus huileux." - Brice Robin, 22 ans

Pour le championnat du monde à Séoul, tous les candidats ont reçu leurs grains de café : de l'arabica bien sûr. A Brice Robin d'en extraire le meilleur des jus grâce à l'aéropresse. "C'est une sorte de petite seringue en plastique qui sert à faire du café filtre. On a tous le même café à infuser avec obligatoirement l'aéropresse à utiliser [...] et pourtant on a tous un résultat différent."

Le Parthenaisien espère que cette compétition lui offrira de belles opportunités professionnelles, pourquoi pas dans la restauration de luxe.