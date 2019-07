Un policier allemand patrouille au côté des gendarmes cet été à Saint-Jean-de-Monts

Vendée, France

Yannick Gustche détonne quand il patrouille avec les gendarmes avenue de la Mer, la grande rue piétonne de Saint-Jean-de-Monts. Le polo bleu est presque le même, mais il y a un drapeau allemand et un signe "Polizei" sur son gilet pare-balles : "Officiellement, je suis en observation. J'aide surtout pour le contact avec les touristes étrangers, car je parle allemand, anglais et français. Mais je porte une arme au cas où j'aurais besoin de défendre mes collègues gendarmes", explique ce policier de Cologne, arrivé la deuxième semaine de juillet.

Les touristes allemands sont un peu étonnés la première fois, mais ils se sentent plus en sécurité. Pour l'instant je n'ai pas eu d'intervention qui concerne des Allemands, ils sont très sages. Je pense que quand tu es en vacances, tu n'as pas trop de problèmes, c'est plus relax"

Pratiquement bilingue en Français après avoir passé une partie de son enfance en France - "Mon papa travaillait chez Bayer !" - il a candidaté à un échange entre les polices européennes, "pour pratiquer mon français".

Saint-Jean-de-Monts, paradis du camping

Sa présence est appréciée, dans la ville qui compte le plus grand nombre de campings de la façade atlantique. Chaque été, la population de la ville est multipliée par dix, dont beaucoup d'Anglais, de Néerlandais et d'Allemands. La brigade de gendarmerie fait appel chaque année ou presque à cet échange entre les polices européennes : "Quand on n'en n'a pas comme l'an dernier, on s'en passe, mais ça rend bien service", estime le commandant de la brigade de Saint-Jean-de-Monts, le major Laurent Michilsen.

On a des logiciels ou des flyers pour nous aider avec les touristes qui ne parlent pas français ou anglais, mais les touristes allemands se sentent rassurés par sa présence"

Le policier va rester jusqu'à la fin du mois de juillet, avant d'être relayé par une policière venue elle aussi de Cologne pour le mois d'août. Pour le "commissar" Gutsche, l'équivalent du lieutenant, c'est aussi un peu des vacances avant l'heure. Surtout quand on vient d'une grande métropole comme Cologne : "On n'a pas la mer à Cologne. C'est un peu plus facile de travailler quand on a la mer à côté".