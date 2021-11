Concours Lépine : un policier de Valence remporte la médaille d'argent avec son jeu de société

Éric Floury, policier à Valence et habitant en Ardèche, a été récompensé au concours Lépine ce dimanche 31 octobre. Il a remporté la médaille d'argent avec son jeu de société, le Mémo-ring. Un jeu de questions de culture générale avec un plateau de jeu, composé d'un ring de box. Durant la partie, tous les participants peuvent jouer quand ils le souhaitent, sans attendre leur tour. "C'est un jeu stratégique, comme dans un ring, on n'attend pas pour être actif", explique Éric Floury, également coach de box dans un club ardéchois.

Le maître-chien de formation a reçu ce prix, seulement quelques mois après la distinction de Mia. Sa chienne malinoise, décorée pour acte de courage et de dévouement après 7 ans de service au sein de la police de Valence.

"C'est un projet familial" - Eric Floury, policier à Valence

Eric Floury a mis deux ans à concevoir le mémo-ring. L'idée vient de son envie de transmettre : "Tout ce qui peut permettre de développer des connaissances, c'est vraiment passionnant, donc j'ai voulu créer un jeu où on apprend et on joue en famille."

Il s'est servi de son expérience professionnelle pour l'élaborer. Le policier intervient régulièrement dans les écoles pour faire de la prévention autour de différentes thématiques comme les jeux vidéos, d'internet et du harcèlement. En tant que maître-chien, il explique aussi avoir développé "des compétences dans le domaine des neurosciences."

Il est fier d'avoir décroché la médaille d'argent au concours Lépine mais n'oublie pas l'aide de ses proches. "C'est un projet familial, je l'ai fabriqué à la maison, raconte-t-il. J'avais promis à ma mère que si on arrivait à aboutir le projet, on irait à Paris participer au concours pour le plaisir. Finalement on a eu un prix donc c'est encore plus beau."

Il regrette de ne pas avoir pu emmener Mia à la foire de Paris. A défaut de pouvoir poser avec elle, Eric Floury a affiché fièrement sa photo au moment de la remise des prix.