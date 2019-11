VIDEO - Un poney dans une maison de retraite du Sud-Vienne pour "apaiser les résidents"

L'Ehpad Pierre Péricard de Civaux accueille 59 résidents mais aussi... un poney, un chien, deux chats, des poissons rouges et bientôt une chouette hulotte et un cygne ! Des animaux qui améliorent le quotidien des personnes âgées.

Civaux, France

Une fois tous les mois, Crème, un poney d'un mètre vingt au garrot et de 200 kg, visite une maison de retraite de Civaux (Vienne) où il prend même l'ascenseur pour aller dans les chambres. L'Ehpad Pierre Péricard mise depuis plus d'un an sur l'équithérapie, une prise en charge non-médicamenteuse qui permet, grâce au contact avec un équidé, de soulager la souffrance de malades ou de personnes âgées.

Ah Crème, mon petit copain, comment vas-tu depuis la fois dernière ? Tu as ciré tes chaussures (Ndrl, sabots) ? Tu es mignon comme tout ! Ça me rappelle le jeune temps quand je travaillais à la ferme avec mes parents

"Dans l'unité Alzheimer notamment, l'avantage du cheval est qu'il rappelle des souvenirs et apaise les résidents quand ils traversent un moment d'énervement. Ce poney peut même accompagner des personnes en fin de vie qui trouvent un réconfort en caressant l'animal", explique Carl Hervouet, le directeur de l'Ehpad Pierre Péricard, de l'Association des foyers de province (AFP).

Dans la maison de retraite de Civaux, le poney semble marcher sur la pointe des sabots pour ne pas blesser les résidents. © Radio France - Jules Brelaz

"Non, vous ne pouvez pas monter dessus !"

C'est par la grande porte que le poney entre dans la maison de retraite. "Attention à vos pieds", lance Hélène, propriétaire d'une écurie à Saulgé, elle tient Crème par les rênes. La robe alezane couleur café, le ventre dodu, l'animal a été lavé, brossé, la crinière taillée. "Il a été bichonné avant de nous être présenté, c'est parfait, tu as mis ta belle robe Crème", plaisantent Paulette, Suzanne et Simone, volontiers taquines avec leur ami à quatre pattes.

Tu as du ventre mon ami... mais non je plaisante ! Tu es content mon loulou ? Oh, il me fait des caresses dans la main ! On a envie de lui faire des bisous...

Dans l'unité protégée réservée aux résidents atteints de la maladie d'Alzheimer, Crème a toujours autant de succès. Yvette se cramponne à sa crinière. "C'est un bon chien-chien", murmure une autre retraitée. "Madame D. c'est un chien ou un cheval?" tente Carl Hervouet le directeur de l'Ehpad. "Euh... Un cheval évidemment, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête", répond en souriant la résidente.

Malgré ses 200 kg, Crème le poney prend l'ascenseur dans la maison de retraite. © Radio France - Jules Brelaz

"Crème sait qu'il ne faut pas être brusque avec les personnes âgées"

Pour accéder aux résidents qui ne sortent que rarement de leur chambre, Crème prend même l'ascenseur. Encore peu habitué au mouvement, le poney y laisse parfois quelques crottins, ce qui provoque des éclats de rire. "Marchez pas dedans, conseille Hélène, normalement nous avons un seau au cas où il aurait une envie pressante, mais là c'est allé trop vite".

Avec un poney, certains résidents engagent la conversation alors qu'ils ne parlent jamais

Arrivés au premier étage, le poney et sa cavalière frappent à la porte des chambres. "Ah mais c'étaient ses sabots que j'entendais dans le couloir", déclare Gilberte en voyant le poney venir à son chevet. "Je suis bien contente de le revoir, j'adore les bêtes. Il est gourmand ? Je peux lui donner un petit beurre ?" L'accueil est aussi chaleureux dans la chambre voisine de Léa. "Il est tellement beau, il est magnifique, il est sage... comme moi", glisse en souriant la retraitée.

Dans l'Ehpad Pierre Péricard de Civaux, le poney Crème rend visite aux résidents accueillis dans l'unité protégée réservée aux malades d'Alzheimer. © Radio France - Jules Brelaz

"On pourrait aussi faire venir des moutons et des cochons ?"

La présence d'animaux dans la maison de retraite semble n'avoir que des effets positifs. "On a commencé par des chats, Galipette et Isidore, puis un chien, un Golden Retriever, raconte Carl Hervouet, directeur de l'Ehpad. Nous avons aussi des poissons dans plusieurs aquariums, et après le poney qui vient tous les mois, nous projetons d'accueillir en 2020 une chouette hulotte qui pourra se poser sur le bras d'un résident et aussi un cygne." Il y a peu de chance en revanche que le souhait de Suzanne soit exaucé.

Moi j'aimerais bien que l'on ait des cochons avec la queue en tire-bouchon!

Quand la visite de Crème touche à sa fin, certains ne veulent plus laisser partir le poney, à l'image de Gérard, ancien agriculteur : "Au revoir Crème ! Eh mon copain, quand est-ce que tu reviendras me voir ?"