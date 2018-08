Des centaines de lettres non distribuées ont été découvertes dans le coffre d'une voiture appartenant à un postier en intérim au centre de Saint-Gély-du- Fesc. Cet homme a été interpellé et placé en détention après une rixe à Montpellier le 21 août

Saint-Gély-du-Fesc, Hérault, France

Si vous habitez Saint Gély-du-Fesc ou alentour, vous avez peut-être remarqué d'importants retards de courrier ces derniers temps. Il y a une explication. En l'occurrence, un postier intérimaire arrêté la semaine dernière, mardi 21 août, au petit matin après une rixe au drive du Mac Do du Grand M' à Montpellier. Cet homme de 23 ans a été jugé et condamné depuis à 2 ans de prison ferme. Il se trouve que dans son coffre, les enquêteurs ont découvert des centaines de lettres en souffrance.

Le pli le plus ancien a été tamponné le 8 août

307 plis exactement, que ce facteur a "omis" de distribuer et stocké dans sa voiture. Il était en contrat depuis trois semaines, chargé de tournées à Saint-Gély, Saint-Vincent-de-Barbérargues, Le Triadou et Prades-le-lez. Il a semble-t-il rapidement caché une partie des lettres qui lui étaient confiées: les tampons les plus anciens indiquent la date du 8 août dernier.

Un mot d'excuses à chaque destinataire lésé

Si vous étiez destinataire de l'une d'elles, normalement elle vous est arrivée au plus tard ce lundi car les enquêteurs les ont rendues à La Poste dès la semaine dernière. Elles ont été redistribuées avec un mot d'excuses et d'explication, évoquant "un détournement de plis postaux par un contractuel".

La direction a également porté plainte et lancé une enquête interne pour vérifier que du courrier ne s'était pas perdu ailleurs, ce qui semble peu probable au vue de la durée du contrat. Mais si vous pensez avoir été victime de ce détournement, vous pouvez appeler le service réclamation de l'entreprise au 36-31