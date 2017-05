Un prématuré naît juste devant une boulangerie belfortaine

Une maman d'Essert a eu un accouchement très particulier ce jeudi à Belfort. Son bébé, prématuré, ne lui pas laissé le temps d'aller à l'hôpital ! Il est né dans l'ambulane du Samu devant une boulangerie !

Depuis quelques mois les mamans belfortaines accouchent à Trévenans, dans le nouvel hôpital ... Ce n'est pas le cas de Ceylan, une habitante d'Essert. Son bébé est né à Belfort ce jeudi, en pleine rue, ou presque !

Un patron de bonne humeur !

Vers 6h du matin la maman enceinte de huit mois et demi ressent des contractions. Elle a juste le temps d’appeler, sa sœur et sa mère qui n'habitent pas loin. Celles-ci préviennent une ambulance, mais elle n'aura pas le temps d'arriver à Trévenans. Elle doit s'arrêter devant la boulangerie Kennedy à Belfort, en face de la station essence, à la limite avec Essert. Le bébé voit le jour vers 7h ! " Un client est allé voir, et c'est là qu'on a appris qu'il y avait un accouchement ! On imagine toujours le pire, mais quand on sait que c'est une naissance, on est content. Même le patron a dit que ça le mettait de bonne humeur pour la journée !", raconte Manuella, employée la boulangerie. Aux dernières nouvelles ce jeudi soir le bébé se portait bien et recevait même des visiteurs dans la chambre de sa maman à Trévenans. On espéré qu'il appréciera les croissants quand il sera en âge d'en manger !