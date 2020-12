"Pour un peu de légèreté", lancement d'un premier concours de pull de Noël dans le Grand Nancy

Et si votre pull de Noël était élu le plus beau dans la Métropole du Grand Nancy ? Un concours sans intérêt, futile ? Certains peuvent le penser mais n'avons-nous pas besoin en ce moment "d'un peu de légèreté et de sourire dans cette période morose" ? C'est pour cette raison que la Ville de Villers-les-Nancy annonce dans un communiqué ce jeudi 3 décembre qu'elle organise un concours, le premier du genre dans le Grand Nancy du pull de Noël ! Le 20 décembre est bien la Journée internationale du pull de Noël ...

Un concours ouvert à chaque habitant du Grand Nancy du 14 au 20 décembre minuit. La participation est libre et gratuite.

Trois catégories sont proposées : "solo", "en famille" et en "groupe" (amis, association, club, voisins, … Ne pas oublier le masque !, précise le communiqué. Vous pouvez même participer dans plusieurs catégories.

"Chaque participant/famille/groupe se prend en photo en pull tricoté, customisé, neuf ou usagé, sur le thème de Noël, de buste ou en portrait. Mise en scène et décors sont possibles.

Il suffit ensuite d’envoyer 1 ou 2 photos (pas de vidéos) par mail à communication@villerslesnancy.fr, en indiquant :

- vos coordonnées,

- la catégorie pour laquelle on concourt,

- l’autorisation parentale de droit à l’image pour un mineur, si besoin. "

Le jury est constitué d'élus et de commerçants villarois, partenaires du concours. Le vote du public sera pris en compte via la page Facebook de la Ville. A gagner, des bons d’achats divers, des chocolats, des biscuits ...

Les résultats du concours seront dévoilés le 8 janvier 2021 sur la page Facebook de la Ville de Villers-lès-Nancy officiel

Inscriptions du 14 au 20 décembre 2020

Infos : culture@villerslesnancy.fr

Envoi des photos : communication@villerslesnancy.frFACEBOOK.COM/VILLERSLESNANCY