Un prêtre américain assure avoir été guéri d'une tumeur après son passage à Lourdes

Un prêtre américain annonce que sa tumeur au cerveau est guérie depuis son passage à Lourdes en juin 2022. Il a posté une vidéo sur YouTube . Ce contenu de Father John Hollowell publié le mardi 31 janvier compte déjà plus de 71.000 vues. Le bureau des constatations médicales rappelle qu'il faut faire un dossier pour que cette guérison survenue après une visite à Lourdes soit reconnue comme miracle.

70 miracles de guérison reconnus

Premier signe aux yeux de Father John Hollowell : il avait appris qu'il avait une tumeur au cerveau un 11 février. Le 11 février est la date de la 1ère apparition à Lourdes, jour où Bernadette Soubirous avait vu la vierge à Lourdes. Father John Hollowell raconte : "J'étais d'accord pour mourir, j'étais prêt à ça, en sacrifice pour toutes les victimes d'abus de l'église catholique."

"Je me suis dit que si j'allais à Lourdes et que j'y guérissais, poursuit le prêtre, ça aurait sans doute un impact pour toute la communauté catholique donc j'y suis allé et j'ai guéri !" Father John Hollowell était au sanctuaire de Lourdes en juin 2022. Sauf que cet événement n'est pas considéré comme un miracle. Il faut d'abord déposer un dossier au bureau des constatations médicales à Lourdes.

Entre 16.000 et 17.000 dossiers déposés

Le président du Bureau, Alessandro de Franciscis, rappelle les critères exigés : "C'est impératif qu'on parle d'une guérison d'une maladie connue avec un pronostic défavorable, c'est-à-dire une maladie grave voire gravissime. Pour moi et pour Lourdes, la guérison doit être soudaine, instantanée, complète et durable dans le temps." Pour l'instant, Father John Hollowell n'a pas déposé de dossier. Le bureau de constatations médicales de Lourdes a recensé une vingtaine de dossiers déposés en 2022, aucun n'a abouti.