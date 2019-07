Un vendéen de 46 ans va tenter de relier l'Île d'Yeu à la nage ce lundi

A 46 ans, Frédéric Péron va tenter ce lundi de relier Notre-Dame-de-Monts, en Vendée, à l'Île d'Yeu à la nage. 18 km à parcourir pour une bonne cause : il a choisi de nager pour Mya, une petite fille atteinte d'une maladie génétique rare.

Vendée, France

Depuis trois mois, il nage 5 à 6 km par jour, quatre fois par semaine. Masque, tuba, palmes et combinaison, Frédéric Péron sort de l'eau, après son dernier entraînement avant le grand départ. Ce lundi matin, à 8h30, il s'élance pour relier l'Île d'Yeu depuis la base nautique de Notre-Dame-de-Monts. 18 km à parcourir, en espérant des vents cléments, et un rêve de 25 ans à réaliser.

Je me considère comme un sportif du dimanche. Je cours beaucoup, j'ai toujours nagé, après... j'aime bien manger, c'est parfois dur à traîner dans l'eau !"

"Je travaillais à l'époque à l'Île d'Yeu comme moniteur de voile, et avec mon frère on s'est dit un jour : 'tu vois l'île de Saint-Jean, un jour j'irai à la nage", raconte l'homme de 46 ans, prof de SEGPA à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Mais c'est il y a seulement un an qu'il a rencontré celle qui l'a motivé à relever son défi : Mya, 3 ans, atteinte d'une maladie génétique rare.

Un défi pour la bonne cause

Les parents de la petite fille, originaires de l'Île d'Yeu, ont fondé l'association Le rêve de la luciole pour aider à financer les soins de leur petite fille, qui souffre d'un gros retard d'apprentissage, notamment sur la motricité. Des soins sont très chers, souvent disponibles seulement à l'étranger, et non-remboursés par la sécurité sociale. Frédéric Péron a donc choisi de nager "pour Mya".

Ce n'est plus simplement un défi égoïste, je vais aussi nager pour elle. Quand je m'entraîne et que c'est dur, penser à elle me donne la motivation nécessaire"

Le nageur espère que son défi permettra de mieux faire connaître l'association, pour attirer davantage de dons. Lui part ce lundi pour sept heures à la nage pour parcourir les 18 km. Un kayak va le suivre pour le ravitailler en eau et "en brioche et chocolat" pour tenir la traversée. A l'arrivée, Mya et ses parents seront là pour l'accueillir sur l'Île d'Yeu.