Un projet de défilé de Formule 1 dans les rues de Marseille avant le Grand Prix de France dans le Var

Marseille pourrait accueillir des démonstrations de Formule 1 quelques jours avant le Grand Prix de France sur le circuit du Castellet (Var) le 24 juin 2018. Richard Miron, adjoint aux Sports à la Ville de Marseille, le confirme ce jeudi matin sur France Bleu Provence.

France Bleu Provence : Confirmez-vous le projet de défilé de Formule 1 dans les rues de Marseille, quelques jours avant le Grand Prix de France au Castellet ?

Richard Miron : Oui, d'abord parce que ça a déjà été fait à Londres l'été dernier avant le Grand Prix de Silverstone. Un certain nombres de pilotes étaient venus sur Trafalgar Square faire des démonstrations au volant de leur monoplace, notamment Fernando Alonso et Max Verstappen. Pour le projet à Marseille, l'annonce a été fait par le président du GIP qui organise le Grand Prix de F1 sur le circuit Paul Ricard le 24 juin prochain.

FBP : Ce serait vraiment formidable !

RM : Oui, ce serait fantastique pour la ville et les spectateurs ! Une animation pareille, ce serait merveilleux pour l'image de Marseille.

FBP : Avec d'importantes mesures de sécurité ?

RM : Absolument, la priorité devra être la sécurité. On va d'abord voir quels sont les souhaits et les exigences des organisateurs, de la ville de Marseille et de la préfecture. Et après, on verra ce qu'on peut faire et où on peut le faire.

FBP : On peut rêver à des Formule 1 sur le Vieux-Port de Marseille ?

RM : Je ne sais pas si ce sera sur le Vieux-Port, mais on peut l'imaginer. Ça pourrait aussi être la Corniche, le Prado, le Boulevard Michelet, le secteur du Mucem... Et je rappelle qu'il s'agit d'un défilé de F1, d'un "roadshow", et pas d'une course de voitures !