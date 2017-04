Un projet innovant de ferme aquaponique à Labège, près de Toulouse

L'association le "champ des possibles" se prépare à installer une grosse ferme à Labège pour cultiver des légumes et élever des poissons côte à côte. Les déjections des poissons serviront de nutriments pour les plantes et les plantes filtreront l'eau de la pisciculture.

Est-ce que vous connaissez l'aquaponie ? C'est une forme de culture qui allie la production maraîchère et piscicole. Le mot vient d'aqua, l'eau en latin, et de ponos, le travail en grec ancien. L'idée est d'élever des plantes et des poissons en symbiose. Aujourd'hui, un important projet de ferme aquaponique est lancé à Labège par l'association "le champ du possible" et l'Association Toulousaine d'Aquaponie. Si tout va bien, elle devrait voir le jour fin 2017, début 2018.

Les déchets des uns servent aux autres

Le but est de cultiver sous serres une grande variété de fruits et légumes. - © Anthony Cassan

Il s'agit d'une ferme sur un hectare dont 1000 m² seront dédiés à l'aquaponie, avec de grandes serres pour cultiver des courgettes, des salades, des fruits ou encore des plantes aromatiques juste à côté de bassins remplis de truites, de perches et d'esturgeons. L'un des porteurs du projet, Anthony Cassan, explique que les déchets des uns servent en fait aux autres. Rien n'est jeté.

Les déjections des poissons vont servir de nutriments pour les plantes. Et les plantes, une fois qu'elles auront capté ces nutriments dans l'eau, vont épurer l'eau qui va retourner aux poissons - le porteur du projet Anthony Cassan

Le bassin des poissons et les serres seront reliés par un système de raccordements et de filtration. Les trois porteurs de projet de l'association "le champ du possible" veulent également utiliser d'autres méthodes sur leur ferme pour valoriser tous les déchets des végétaux et des poissons, comme le lombricompost (grâce aux vers de terre).

Lancer une dynamique

Ce projet de ferme à Labège prévoit de faire travailler quatre personnes, un agriculteur et un pisciculteur notamment, qui vendront leurs légumes et leurs poissons en direct au consommateur. Les initiateurs comptent faire aussi de la formation sur place, car le but est de créer un réseau de fermes du même genre autour de Toulouse.

Il y a six autres projets autour de Toulouse. Des municipalités, des agriculteurs et des industriels nous ont également contacté pour nous proposer une vingtaine de sites où créer de nouvelles fermes - le président de l'association Toulousaine d'Aquaponie, Patrice Astre.

L'aquaponie s'est fait connaître aussi dernièrement à Toulouse avec la start-up Citizen Farm, qui a lancé des kits d'aquarium potager pour les particuliers. Il semble y avoir une dynamique. Mais nous sommes encore loin de ce qui se fait depuis plusieurs années en Australie ou en Amérique du Nord. En France, un programme de recherche nommé Apiva travaille sur ce procédé. L'association toulousaine d'aquaponie, qui a été créée à l'été 2016, joue aussi les pionnières.

Le président, Patrice Astre, estime que les avantages sont nombreux. Cet ancien pisciculteur est persuadé que "ça peut permettre par exemple de relancer la pisiculture en France et d'inciter des jeunes à s'installer ". Il estime que ça peut permettre aux consommateurs d'acheter des poissons élevés près de chez eux, ce qui est loin d'être la règle aujourd'hui. Le projet de Labège est donc important, c'est une sorte de coup d'essai. Mais il n'est pas encore tout à fait bouclé. Une campagne de financement participatif sera lancé d'ici peu. Et il reste quelques détails à régler.