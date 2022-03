Un python dans le blouson : la glaçante découverte des policiers clermontois lors d'un contrôle

Terrifiante découverte pour les policiers clermontois ce mercredi. Au moment de contrôler un suspect sur un point de vente de drogue. Ils le palpent et découvrent un python vivant sous son blouson. L'homme en question détenait ce serpent en toute légalité.

Grosse frayeur pour des policiers clermontois ce mercredi. Les agents contrôlaient un point de deal situé sur le plateau Saint Jacques. Ils palpent un suspect sur place et remarquent une masse étrange. Comme un tuyau froid, qui ondule. Qui serpente, même. Et pour cause, l'homme n'avait pas un serpent dans sa botte, mais bien un python dans son blouson !

Ce genre de reptile peut mesurer plusieurs mètres de long selon les espèces. L'homme en question détenait cet animal parfaitement légalement.