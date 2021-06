Un python royal capturé à Carvin, un autre est toujours recherché

Alertés par un couple d'habitants du quartier des oiseaux à Carvin, les pompiers ont capturé mercredi en fin de journée un serpent identifié comme étant un jeune python royal. Un autre reptile, apparemment plus long, avait déjà été repéré dans le même secteur, il n'a pas encore été retrouvé.

L'animal capturé mercredi par les pompiers mesure 1,20 m un autre est toujours recherché qui serait plus gros

L'animal capturé en fin d'après midi mercredi par les pompiers, rue des martinets à Carvin, mesure environ 1,20 m de long. Le reptile aurait été identifié comme étant un jeune python royal. Les propriétaires de la maison où il a été récupéré n'en croyaient pas leurs yeux.

Ce sont des pompiers spécialisés dans la capture de ce genre d'animal exotique qui sont intervenus, l'animal aurait présenté des signes d'agressivité au moment de sa capture.

La municipalité de Carvin a donc choisi de communiquer via les réseaux sociaux pour alerter la population. En effet, en début de semaine, un autre serpent, apparemment plus gros, aurait également été aperçu dans le même secteur. Mais il n'a pas été revu depuis. Ne sachant pas s'il s'agit du même animal ou d'un autre, les autorités demandent aux habitants de Carvin de ne prendre aucun risque en cas de découverte de l'animal et d'appeler aussitôt les pompiers.

On ne sait toujours pas s'il s'agit d'animaux qui auraient été abandonnés ou s'ils se sont échappés du vivarium d'un particulier.

En cas de découverte il faut aussitôt composer le 18.