Un python royal capturé à Saint-Agnant-de-Versillat

Les gendarmes et les agents de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage ont capturé mardi un python royal échappé de son vivarium, sur la commune de Saint-Agnant-de-Versillat. Le reptile s'était échappé de son vivarium. Il a été remis à sa propriétaire.

Le serpent capturé à Saint-Agnant-de-Versillat est un python royal et mesure 1m80.

Saint-Agnant-de-Versillat, France

C'est une opération étonnante qui a mobilisé nos gendarmes mardi 9 juillet, au soir ! Un python royal, d'1 mètre 80 de long, s'est échappé de son vivarium, situé à Saint-Agnant-de-Versillat. Sa propriétaire a donné l'alerte et appelé les gendarmes pour signaler son évasion.

Les gendarmes ont fait appel aux agents de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS). Avec l'aide de la mairie et des employés communaux, ils ont très vite retrouvé le serpent, en train de prendre le soleil au pied d'un mur. Les spécialistes ont pu capturer l'animal en douceur et le remettre dans son vivarium.

La détention de cet animal est parfaitement légale. On peut en posséder un sans même le déclarer auprès des autorités. Il faut juste posséder un certificat de cession pour s'assurer que ce reptile n'est pas issu du braconnage.