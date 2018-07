Montélimar, France

Vers 22h30, lundi soir, alors que cette habitante de Montélimar rentre chez elle pour retrouver son mari et ses deux filles, elle remarque que son chat a un comportement étrange. Derrière le rideau, près de la baie vitrée, elle découvre alors un serpent, et pas n'importe lequel : un python ! La mère de famille crie et écarte ses filles. Alertée par le bruit, la voisine sort alors de chez elle... et explique qu'il s'agit en fait de son serpent, ou plutôt de celui qu'elle a offert à son fils et qui s'est échappé de son terrarium !

Le python récupéré à la pince à barbecue

Et même si la bête n'est pas venimeuse, hors de question d'y toucher, par précaution, se disent-ils. C'est finalement le compagnon de la voisine qui va récupérer le python à l'aide d'une pince à barbecue. La Montilienne a déposé une main courante au commissariat.