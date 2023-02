Un QR code sur un sentier de randonnée de Dordogne renvoie vers un site pornographique

La responsable à l'office de tourisme du Pays de Bergerac a elle-même fait l'essai en flashant le QR code, et elle est, elle aussi, tombée sur un site pornographique. Il semblerait que des plaisantins aient détourné les QR codes figurant sur les panneaux présents sur le parcours de randonnée "la boucle du Pécharmant" à Bergerac, comme l'indiquent nos confrères du Démocrate indépendant. En scannant, on ne tombe pas sur le tracé de la boucle, mais bien sur un site pour adultes.

Les panneaux ont plus de 10 ans

Selon Marie Grasseau, la responsable au Quai Cyrano, les panneaux ont parfois plus de dix ans et les QR codes renvoyaient à l'origine vers une application de randonnée qui n'est plus du tout utilisée aujourd'hui. L'application est obsolète depuis plusieurs années et "on ne sait même plus qui a installé ces panneaux", ajoute Marie Grasseau. Selon elle, l'ancienne application a forcément été piratée par des plaisantins. Aujourd'hui les boucles de randonnées sont détaillées dans une autre application, disponible depuis le site du Pays de Bergerac.

Les agents de l'office de tourisme vont faire le tour des panneaux. En début de semaine prochaine, tous les QR codes qui renvoient vers un site pornographique devraient avoir été effacés.