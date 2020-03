Un Quimpérois appelle tous les sonneurs à jouer le même morceau à leur fenêtre ce vendredi

Vous êtes sonneur ? Le confinement a supprimé votre répétition hebdomadaire, et vous vous désolez de ne pouvoir vous entraîner sur vos airs favoris ? Un quimpérois vous donne rendez-vous ce vendredi, à votre fenêtre, sur votre terrasse ou dans votre jardin pour jouer ensemble "Frañsou Menez".

C'est un concept italien qui s'importe un peu partout, y compris dans l'Ouest de la France : ce vendredi 20 mars, à 18h, tous les musiciens de Bretagne sont appelés à sortir dans leur jardin, sur leur terrasse, leur balcon ou à la fenêtre, pour jouer le même morceau.

Marquer le soutien aux soignants et aux malades

C'est Pierre-Yves Pétillon, sonneur au Bagad Konk-Kerne et habitant de Quimper, qui a lancé l'appel. "C'est un moyen de marquer notre soutien aux soignants, aux malades et aux reclus involontaires que nous sommes tous, explique-t-il. Et dire que nous, bretons, nous sommes toujours là, toujours vivants, toujours sonnants, nous concernant. C'est l'idée, c'est pas révolutionnaire, mais je trouvais que c'était important de le faire".

Frañsou Menez, un air très populaire dans les bagadou

Le morceau retenu est "Frañsou Menez", un classique des bagadoù, joué traditionnellement lors du triomphe des sonneurs. Et si l'appel a d'abord été lancé aux musiciens traditionnels, il s'étend désormais à tous, y compris ceux qui ne jouent pas de la musique bretonne, détaille le sonneur : "J'ai un ami qui joue de la guitare, il m'a demandé s'il pouvait se joindre à l'événement, je lui ai dit oui évidemment !".

Rendez-vous ce vendredi à 18h

Lors de ce concert un peu particulier, Frañsoù Menez sera joué 3 fois de suite, "c'est pas trop long, ni trop court, parce qu'on n'est pas là non plus pour déranger le voisinage".

Et si le confinement dure, le rendez-vous sera répété. "Ça nous permettra d'être vraiment au point une fois le confinement terminé", sourit Pierre-Yves Pétillon, qui espère que les plus jeunes, qui apprennent la musique, seront de la partie. Rendez-vous donc à votre balcon ou dans votre jardin, avec ou sans instrument, ce vendredi 20 mars à 18h !