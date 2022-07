Un radar mal réglé dans le Gers, le Département lance un appel aux automobilistes flashés

Ce n'est pourtant pas le Département du Gers qui a installé cet appareil. Un radar de chantier est posé sur la RD928 qui relie Aubiet à Beaumont-de-Lomagne (Tarn-et-Garonne), précisément entre Solomiac et Mauvezin.

Amende à contester, avec un document du Département

Les services de l'État l'avaient réglé à 80 km/h, c'était la vitesse maximale autorisée sur cet axe. Or, le Département du Gers comme tant d'autres a récemment décider de rebasculer une partie de ses axes secondaires à 90 km/h. Les usagers peuvent donc officiellement rouler un peu plus vite sur cette portion depuis le mois de juin.

Sauf que l'appareil n'a pas été mis en conformité à 90 km/h, lui. Il flashe donc tous les usagers circulant à partir de 80 km/h. Il le sera dans les plus brefs délais.

En attendant, le Département du Gers invite tous ceux qui ont été flashés entre 80 et 90 km/h sur cette départementale entre Solomiac et Mauvezin, et qui ont reçu leur amende, à contester leur PV. Il leur est conseillé de joindre l’arrêté de circulation signé du président du Conseil départemental, téléchargeable sur le site internet de la collectivité.