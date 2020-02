Un radar pédagogique volé en Sarthe sur la commune de Villaines-la-Gonais

Le radar pédagogique de la commune de Villaines-la-Gonais en Sarthe au sud de la Ferté-Bernard a été volé la nuit du 20 février dernier. L'appareil, qui était installé à l'entrée de la commune ne flashait pas, et ne donnait pas d'amende. Il émettait juste un petit panneau lumineux avec la vitesse à laquelle vous passiez devant. Michel Odeau, le maire de cette commune sarthoise de 574 habitants déplore cette action.

Un vol bien préparé

"Le radar a été démonté de son support" nous dit Michel Odeau, le maire de la commune de Villaines-la-Gonais en Sarthe au sud de la Ferté-Bernard. "Il était fixé sur un mat à trois mètres de hauteur, donc il y a le panneau photo-voltaïque, le radar et la batterie qui ont été démontés et volés. Dans un premier temps, je pense qu'ils ont essayé de voir si le poteau était posé dans un fourreau mais vu qu'il était scellé, ils ont grimpé et démonté les différents éléments du radar. Il fallait un peu de préparation et avoir les outils. Et puis, c'était un peu culotté car le panneau était situé à l'entrée du bourg à quelques mètres des premières habitations. Je pense que ce qui intéressaient les voleurs, c'était le panneau et la batterie qui peuvent servir par exemple pour alimenter une caravane".

Radar pédagogique (illustration) © Maxppp - Karen KUBENA

Un préjudice de près de 3.000 euros pour la commune

"Le préjudice est de 2976 euros" poursuit Michel Odeau, le maire de la commune de Villaines-la-Gonais, "sachant que l'on a quand même récupéré le mat. Le conseil municipal va se réunir et le remplacement du radar pédagogique sera à l'ordre du jour. Nous ne serons vraisemblablement pas remboursés par l'assurance car on a une franchise trop importante sur ce matériel".

Depuis sa mise en fonction il y a un an, on avait l'impression que ça ralentissait les automobilistes à l'entrée du village,

"Il protégeait plutôt bien les premières habitations. Ça agace un peu ce type d'incivilité car on a l'impression qu'il faudrait mettre des caméras partout pour surveiller et être sur que l'on ne s'en prenne pas aux biens de la collectivité. Il ne faut pas oublier que c'est l'argent de tout un chacun qui paie ce matériel".