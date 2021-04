Massif vosgien : un radar pour mesurer le bruit sur les accès de la route des crêtes

La collectivité européenne d'Alsace (CeA) souhaite évaluer les niveaux sonores le long de plusieurs axes de montagne. Elle va installer un nouveau type de radar appelé "Méduse" capable de mesurer le bruit et ainsi évaluer l'impact d'une baisse de la vitesse réglementaire.

La collectivité Européennes d'Alsace va mettre en place d’ici quelques semaines un radar appelé "Méduse". Son but sera de mesurer le bruit de la circulation le long de plusieurs axes de montagne qui mènent à la très fréquentée route des crêtes qui sillonnent sur les hauteurs du massif vosgiens. La CeA souhaite ainsi mesurer l'impact d'une baisse de la vitesse réglementaire.

Ce nouveau type de radar "Méduse'" est capable de mesurer le bruit . Il a été développé en collaboration avec le bureau d'études Venatech et le Centre d’évaluation technique de l'environnement sonore en île-de-France, Bruitparif. Ces tests s'inscrivent dans le cadre de la loi d'orientation des Mobilités du 24 décembre 2019 ouvrant la possibilité de mettre en place des radars acoustiques à titre expérimental pendant 2 ans.

Des test dans les vallées et sur la route des crêtes

Les tests du radar concerneront quatre sites : Soultzeren, Orbey, Le Harmannswillerkopf et le col du Hahnenbrunnen et devraient être effectués de la mi-mai au 31 juin dans les vallées et du 1er juillet au 31 août 2021 sur la route des crêtes, sous réserve de la levée des limites de déplacement liées à la crise sanitaire.

La route des crêtes est un axe de 73 kilomètres sur les hauteurs du massif vosgien à cheval sur le Haut-Rhin et le département des Vosges. Cette route attire les touristes et les promeneurs locaux par ses fermes-auberges et les sommets vosgiens.

Elle provoque aussi des nuisances pour les villages traversés car la circulation des voitures et des motos est particulièrement dense les week-end aux beaux jours. La vitesse est actuellement limitée à 70 kilomètres heure mais les élus songent à l'abaisser à 50 kilomètres heures .