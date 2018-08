On le connaissait déjà pour ses chansons en l'honneur du FC Nantes, le rappeur nantais Oblackchild rend cette fois hommage aux Bleus et en particulier à Kylian Mbappé. Il a tourné son clip dans les rues de Nantes juste après la victoire à la Coupe du monde.

Nantes, France

Ses deux passions dans la vie : le rap et le foot. Alors le Nantais Mady Camara, alias Oblackchild, alie les deux. Après une première chanson pour les Bleus et 2016, puis deux pour les Canaris les années suivantes, il revient cet été avec un nouvel hommage musical pour l'équipe de France et en particulier Kylian Mbappé.

Le clip tourné juste après la finale dans les rues de Nantes

L'occasion de se replonger dans la fête de la Coupe du monde puisqu'il a tourné son clip dans les rues de Nantes juste après la finale.