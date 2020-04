Un rassemblement de bus et de tram de Besançon prévu ce soir à 20 heures devant le CHU

Des klaxons et du bruit sous les fenêtres du CHU de Besançon à 20 heures. Le rendez-vous est donné par le réseau Ginko, qui gère les transports en commun de la capitale franc-comtoise. Ginko souhaite rassembler le plus de bus et de trams possible devant l’hôpital bisontin

Une initiative en soutien au personnel soignant de l’hôpital Jean-Minjoz.

Ce genre d'initiative n'est pas une première en France puisque des routiers avaient klaxonnés à proximité du CHU et des cliniques de Nantes, le 24 avril dernier. Un geste en soutien au personnel soignant.