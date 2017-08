Un rebondissement de taille à Ahuy dans l'agglo Dijonnaise!

Denis Liébé et Sylvain Millot, deux Dijonnais, doivent ouvrir au 1er septembre prochain leur "Trampoline Experience".

Le "Trampoline Experience" vaste espace de 800 mètres carrés remplis de trampolines, voisinera avec un bar et des salles réservées aux anniversaires des enfants ou aux séminaires d'entreprises. Les deux responsables du "Trampoline Experience" louent les anciens locaux de Max Aventure sur l'emprise du Klube. Le Klube -vous savez- c'est cet espace de 5000m² où l'on peut déjà faire du fitness, de la piscine, des raquettes ou encore du foot en salle et du spa.

Voici une illustration de ce qui vous attend à partir du 1er septembre prochain dans le futur "trampoline park" d'Ahuy © Radio France - Thomas Nougaillon

1 million d'euro

Pour Denis Liébé et Sylvain Millot qui ont investit 1 million d'euro dans l'affaire, tout de même, c'est un lieu adapté en raison de la synergie qu'ils voient entre toutes ces activités sportives. Ils promettent un lieu unique en Bourgogne... Les deux associés tablent sur une fréquentation de 100 000 visiteurs la première année! Pour encadrer tout ce monde: six personnes vont être recrutées, quatre CDI à plein-temps + deux temps partiel.

Pour l'instant la salle est en plein travaux... A partir du 1er septmbre il sera possible de faire du "free jump", du "space jump" ou encore d'expérimenter le "climb challenge" un mini-mur d'escalade © Radio France - Thomas Nougaillon

Deux fosses remplies de mousse pour les atterrissages en douceur!

Un espace destiné aux 5-77 ans avec plusieurs types d'activité: des trampolines pour débutants jusqu'à la zone performance où l'on pourra sauter de différentes hauteurs jusqu'à 3m50 du module. La zone "free jump" ("saut libre") par exemple est composée de "plusieurs trampolines horizontaux de taille différentes, le tout complété par d'autres trampolines installés en plan inclinés... Ce dispositif va permettre aux "jumpers" de rebondir du plan vertical au plan horizontal" détaille la brochure de présentation. A noter aussi une zone "space jump" où l'on trouvera deux fosses remplies de cubes en mousse pour les atterrissages en douceur après un saut périlleux!

En attente d'une autorisation administrative

Denis Liébé et Sylvain Millot attendent un document administratif très important: une autorisation du Grand Dijon pour recevoir du public. Normalement ils doivent le recevoir durant la semaine du 26 juin au 30 juin. Et alors que la salle d'Ahuy n'est pas encore ouverte, Denis Liébé et Sylvain Millot projettent déjà l'ouverture d'un deuxième "trampoline park", encore plus vaste, ils voudraient l'implanter au Sud de l'agglo dijonnaise peut-être du côté de Chevigny-Saint-Sauveur.

Sylvain Millot, 49 ans, futur responsable de la structure © Radio France - Thomas Nougaillon

L'équipe du "Trampoline Expérience" est présente sur FaceBook sur la page @trampolineexpériencedijon n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et vous pourrez suivre en ligne l'avancée des travaux. Les tarifs de ce futur espace pour les 5-17 ans: 14 euros de l'heure; pour les 18 ans et +: 15 euros; pour les étudiants: 14 euros. Des tarifs dégressifs, la deuxième heure sera moins chère, 10 euros pour les 5-17 ans; 12 euros pour les 18 ans et + et 10 euros pour les étudiants. A ce prix d'entrée il faut ajouter 2 euros pour les chaussettes antidérapantes.

Les panneaux annonçant les animations sont déjà affichés sur le bâtiment © Radio France - Thomas Nougaillon

Le "Trampoline Expérience" est situé 4, rue des Fromentaux 21 121 Ahuy dans l'enceinte du Klube.