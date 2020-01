Un record du monde de Schtroumpfs en Bretagne au mois de mars

La ville de Landerneau organise un record du monde du plus grand rassemblement de Schtroumpfs, au mois de mars. Des experts du Guinness book doivent faire le déplacement.

Landerneau, France

C'est un événement qui s'annonce schtroumpfement impressionnant! Les équipes du carnaval de la ville de Landerneau (Finistère) vont voir la vie en bleu, le 7 mars. Ils organisent un record du monde du plus grand rassemblement de Schtroumpfs.

Dans l'événement Facebook créé pour l'occasion, ils précisent : "Le record est aujourd'hui détenu par la ville de Lauchringen (par l'association "Dä Traditionsverein") dans le sud de l'Allemagne avec 2762 Schtroumpfs!"

Le concept est simple, il s'agit de schtroumpfer le plus grand nombre de personnes déguisées en Schtroumpfs. Des experts du Guinness Book devraient faire le déplacement à la pointe bretonne, pour homologuer le record. Le Carnaval de la lune étoilée espère que le projet séduise, et invite : "Rejoignez nos rangs et venez Schtroumpfer avec nous !!!!!"