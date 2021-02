Un réfugié arrête le cambrioleur d'un salon de coiffure à Coulaines

"C'est une histoire digne d'un film d'action" insiste Christophe Rouillon maire de Coulaines. Dans la nuit du 25 au 26 février vers 1h30 du matin, un homme d'une quarantaine d'année a été immobilisé par un réfugié albanais alors qu'il venait tout juste de cambrioler un salon de coiffure dans le centre-ville de Coulaines. Ce père de famille albanais a été réveillé dans la nuit par des bruits de vitres cassées. L'homme est alors sorti en slip pour voir ce qu'il se passait et s'est retrouvé nez à nez avec le cambrioleur qui venait tout juste de voler la caisse et briser la vitre du salon de coiffure. Le père de famille s'est alors empressé d'attraper le malfrat pour l'immobiliser au sol. Seulement le voleur était alcoolisé et agressif. L'homme a donc dû employer la force avec un coup de poing dans le ventre, pour mettre à terre le cambrioleur, avant l'arrivée de la police. Déjà connu des forces de l'ordre, le voleur est actuellement à l'hôpital s'étant blessé en cassant la vitre du salon de coiffure.

Un acte héroïque

Le réfugié albanais a lui été remercié sur les réseaux sociaux par le maire de la commune Christophe Rouillon pour avoir réalisé "un acte héroïque". Dans la soirée le voleur avait déjà essayé de voler une voiture dans un garage voisin.