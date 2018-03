Levroux, France

Florent Rousseau est originaire de Levroux, dans l'Indre. Il est installé comme relieur sur Paris, depuis trente ans, au 34, rue Ballu dans le IXème arrondissement. Un relieur est un artisan qui assemble les pages d'un livre et crée des ornements avec du cuir ou des tissus. Début mars, l'Elysée lui a passé commande pour réaliser la reliure d'un texte sacré de l'hindouisme. Le livre a été offert la semaine dernière en Inde par le Président Macron au Premier Ministre indien Narendra Modi lors d'une visite d'Etat de trois jours.

Un cahier des charges bien précis

Le livre avait été choisi par le Chef de l'Etat. - ©Laurent Blevennec / Présidence de la République

"Le Président Emmanuel Macron avait choisi un livre qui s'appelle le Bhagavadgita, un texte sacré qui fait partie du Mahabharata, l'un des écrits fondamentaux de l'hindousime", explique Florent Rousseau. Le livre a été retrouvé chez le descendant d'un éditeur français, sauf que l'ouvrage était en mauvais état. "Il a fallu restaurer la couverture, nettoyer les pages etc... pour la décoration, il a fallu faire attention aux couleurs, éviter le faux pas car en Inde, toutes les couleurs ont une symbolique". Finalement c'est un vert foncé qui a été choisi. "Le vert représente un peu l'amitié, l'espoir... j'ai voulu aussi respecter l'histoire de l'Inde à travers ces couleurs".

Une reliure en tissu et une couverture en nacre

Le livre a été orné d'une plaque de nacre sur le recto et le verso - Droits réservés

La reliure a été réalisée en tissu, "avec une belle moire que j'ai doublée, et j'ai incrusté deux plaques de nacre sur le côté recto et verso du volume". Le résultat est réussi : une couverture en nacre toute scintillante avec un beau tissu aux reflets vert émeraude. Florent Rousseau, 56 ans, n'est pas peu fier d'avoir été choisi par l'Elysée. "Je n'aurai pas des commandes de l'Elysée tous les jours, donc c'est vrai que c'est flatteur ! Et puis le travail était intéressant".

Je reviens en Berry régulièrement"

Ce berrichon est issu d'une famille de mégissiers, son père travaillait le cuir à Levroux, dans l'Indre. "Mon père était tanneur et j'ai toujours un rapport au cuir et à ma région, je reviens en Berry régulièrement". C'est l'occasion aussi pour lui de mettre en avant son métier de relieur quasi oublié. "Il y a des gens qui auront toujours besoin du contact papier, on peut lire un livre par écran interposé mais je suppose q'un jour ou l'autre on reviendra au livre". La remise du livre a été immortalisée lors d'une séance photo avec le Président à l'Elysée. Le livre lui est aujourd'hui quelque part dans un Palais à New Delhi.