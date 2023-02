Un Rennais passe son permis poids lourd pour faire de l'humanitaire en Ukraine

Yann Jaffré est directeur du réseau d'agriculteurs Agrobio 35. L'an dernier, il a été choqué par le déclenchement de l'offensive russe en Ukraine. "Ça m'a rappelé ma grand-mère qui me parlait de la guerre. Elle était à la frontière allemande. L'invasion, le fait de voir sa maison détruite... ça m'a rappelé ce qu'elle me disait et ça m'a révolté."

Le Breton a donc cherché un moyen d'apporter son aide aux ukrainiens. L'idée de passer son permis poids lourd a germé pendant une course de vélo de 1 250 km "ça m'a laissé du temps pour réfléchir. C'est là que je me suis dit que je pouvais faire de l'humanitaire et qu'il faudrait que je puisse conduire un camion."

Yann Jaffré passe actuellement son permis poids lourd. Il est prêt à se rendre en Ukraine malgré les risques. "Je ne vais pas garer le camion à côté d'une centrale électrique ou de quelque chose qui risque d'être bombardé ! J'y vais pour aider, pas pour y perdre la vie. Il y a forcément un danger. Mais le plus gros danger, c'est de ne rien faire et de ne pas être solidaire avec ceux qui subissent ça."

Son projet avance, mais Yann Jaffré est encore à la recherche d'une association à aider, et d'un camion à conduire.