Cherbourg, France

Le tableau mesure 32 centimètres de haut, 40 de large. Il représente "un paysage boisé, décrit Samuel Boscher, commissaire priseur à la salle des ventes de Cherbourg, sous un ciel bleu avec des nuages normands...je dis normands parce que Pierre-Auguste Renoir a vécu en Normandie et que ce sont des nuages teintées de rose comme parfois on a ici dans la région."

Un tableau sans doute réalisé vers 1875, après la période impressionniste de Renoir - Jacqueline FARDEL

Le tableau n'est pas daté mais il a sans doute été réalisé dans les années 1875, après la période impressionniste de l'artiste. "_La peinture est plus dense, plus serrée, une période plus classique du peintre, s_ouligne encore Samuel Boscher....pour qui, en 30 ans de carrière, c'est la première occasion de vendre un Renoir.

Mise à prix : 50 000 euros

Le prix de départ est fixé à 50 000 euros...mais à défaut de se l'offrir on peut venir l'admirer encore ce lundi 6 août de 10h à 12h et au moment de la vente.

A vendre aussi une centaine de lots dont des tableaux et de la vaisselle des 17 ème et 18 ème siècle, ayant appartenu à la famille Matignon, vieille famille manchoise installée à Torigny et dont l'un des enfants s'est marié avec Madame Grimaldi et est devenu prince de Grimaldi

La ventre débute à 14h à la salle des ventes de Cherbourg