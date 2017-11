Un requin pèlerin de cinq mètres s'échoue sur la plage du Havre

Scène rare sur la plage du Havre : le corps d'un requin pèlerin a été retrouvé échoué ce samedi. L'animal a sans doute été capturé accidentellement par des filets de pêche. Il devrait être évacué ce mardi.

Il y a un an presque jour pour jour, c'était un cachalot. Cette fois, c'est un requin pèlerin. Impressionnant par sa taille, l'animal a été retrouvé mort sur la plage du Havre ce samedi, probablement "capturé de manière involontaire par un filet de pêche", indique Eric Stéphan, spécialiste du requin à l'APECS (Association Pour l'Etude et la Conservation des Sélaciens, à Brest), qui précise que l'espèce est protégée depuis les années 90'.

Explications de Eric Stéphan, spécialiste du requin pèlerin à l'APECS Copier

Les échouages de requins pèlerins sur les plages françaises sont rares : un à deux par an, précise Eric Stéphan. Le plus gros poisson de l'Atlantique Nord, qui est aussi l'un des plus gros du monde, est présent dans toutes les eaux européennes, mais "on le trouve surtout au Sud Ouest de la Bretagne".

Eric Stéphan : 'Un à deux échouages de requin pèlerin par an, grand maximum"

Probablement capturé involontairement dans des filets de pêche

Il s'agit là d'un spécimen de taille moyenne, même si cette dernière est difficile à estimer précisément, dans la mesure où la tête et la queue de l'animal ont été en partie arrachées. Le cadavre mesure environ 5 mètres. Le requin pèlerin peut atteindre douze mètres et peser plusieurs tonnes. Longtemps pêché pour l'huile de son foie, notamment durant la deuxième moitié du siècle dernier, le requin pèlerin est aujourd'hui totalement protégé.

Robert Galais, employé à la mairie du Havre Copier

Robert Galais, technicien en charge de la sécurité à la ville du Havre : "C'est impressionnant, mais on é déjà eu une baleine et un cachalot".

Un responsable du RNE (réseau d'échouage national des mammifères marins) est attendu sur place pour des prélèvements. Les services techniques de la ville du Havre devraient ensuite évacuer la bête et procéder à l'équarrissage, ce mercredi.