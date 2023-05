Un restaurant de Dinan transformé, le temps d'un repas, en cabine du Condorde

Ludovic Hardy et Kim-Gaëtan Ngoc avec le menu spécial Concorde

Quand il était enfant, Kim-Gaëtan Le Ngoc rêvait du Concorde en jouant avec son avion téléguidé. Et puis, un jour, son rêve est devenu réalité. "Je suis rentré chez Air France en 87 et, à peine dix ans après, j'ai passé le concours interne pour accéder au mythe de l'avion supersonique", raconte ce Costarmoricain âgé de 62 ans. "Il avait l'élégance d'un bel oiseau. Je me souviens de son bruit, du ciel étincelant à près de 18 000 mètres d'altitude, des traversées Paris - New-York en 3h20 avec des passagers du show-business, des hommes d'affaire".

Kim Gaëtan se rappelle avec émotion des demandes en mariage à bord. "On apportait l'écrin avec le bijou sur un plateau avec une fleur, du champagne". Souvenirs de tragédie aussi, forcément, le crash du 27 juillet 2000. Il avait des amis à bord… "Je revenais de New-York ce jour-là", glisse Kim-Gaëtan.

De la moquette du Concorde dans le restaurant

L'appareil supersonique fait toujours rêver l’ancien Steward et il propose, ce mercredi 31 mai, à l'occasion des 20 ans du dernier vol commercial du supersonique, un menu "Concorde". "J'ai suggéré à mon ami Ludovic Hardy, chef de l'Auberge du Pélican à Dinan, quatre menus qui ont été servis à bord de Concorde. A partir de là, il en a fait un". Salade de foie gras au jambon de pays et au melon, filet de bar rôti aux truffes, fromages affinés, tarte aux fraises, champagne… "On va aussi apporter une petite touche de modernité à chaque plat", glisse le chef.

L’intérieur du restaurant va être transformé avec, notamment, un morceau de moquette authentique du Concorde et des réplique de hublots. "On aura un peu l'impression d'être à bord de la cabine mais sans le bruit !" sourit Kim-Gaëtan. Certains plats seront servis dans des assiettes en porcelaine de Limoges utilisées à bord du supersonique. "On accueillera les clients en uniforme, moi-même avec mon spencer beige", précise l'ancien Steward.

La soirée affiche complet. Attablés à bord de la cabine reconstituée du Concorde ce soir : des passionnés et d’anciens personnels navigants dont une hôtesse de l’air qui habite à Dinan, comme Kim-Gaëtan Le Ngoc.