Un restaurant de Saint-Guilhem-le-Désert interdit les portables à table

Le restaurant Le Petit Jardin à Saint-Guilhem-le-Désert s'engage à offrir plus de convivialité à table. Le patron distribue un carton jaune si vous utilisez votre téléphone pendant le repas.

Pas de portable à table! Ce pourrait être la devise du restaurant Le Petit Jardin à Saint-Guilhem-le-Désert. Au lieu de ça, le patron Jean-Noël Fleury, a choisi "La Guingette sans prise de tête". Ici, pas de coca, pas de ketchup, et pas de téléphone non plus.

Carton jaune

"Depuis la terrasse du restaurant, on a une super vue sur les Gorges de l'Hérault, on entend les cigales. Alors pourquoi rester sur son portable? Si je les interdis, c'est pour inciter les clients à se parler."

Une large partie du tableau d'entrée est consacrée aux "Engagements et Convivialité" © Radio France - Noé Hochet-Bodin

Et effectivement, lorsqu'il aperçoit un client tapoter sur son téléphone, Jean-Noël prend son sifflet et son carton jaune. Il vient distribuer ce gentil avertissement et toute la terrasse rigole.

"Le but c'est de lutter contre les habitudes. Toutes les habitudes. Ici il n'y pas de ketchup ou de coca par exemple. Mais on a remarqué que parfois les gens ne partageaient pas assez entre-eux alors qu'ils sont en vacances, et qui plus est dans le Sud de la France!"

Les clients sont pour la plupart ravis de se retrouver à table sans téléphone pour les perturber. Même si il est déjà arrivé que certains claquent la porte car ils tenaient trop à leur portable pendant e repas.