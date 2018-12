Un restaurateur breton veut battre le record du monde du plus gros burger

Le restaurateur de Vitré, en Ille-et-Vilaine, veut confectionner, ce samedi, le plus gros burger du monde. Pour la bonne cause. Il vendra les parts au profit de la recherche sur le lymphome.

Vitré, Vitré, France

Mickaël Journo prévoit de confectionner un burger de 400 kilos et compte ainsi dépasser le record mondial détenu par deux californiens. "Ce sera le plus gros du monde, c’est sûr. Si on assemble tout: il y a entre 2 à 300 kilos de viande, 100 kilos d‘oignons, 30 kilos de tomates, 40 kilos de cheddar.". Plus le pain spécialement fabriqué pour l’occasion de 75 kilos.

Le pain a été spécialement fabriqué par le Fournil de la Pimotière - MicKaël Journo

Ce record, je le fais pour mon petit frère

Si le patron du restaurant, le Sacha's Diner veut battre le record du monde, c'est pour la bonne cause. Pour faire connaitre l'association Le Noël de Sacha à l'échelle nationale, pour lever des fonds au profit de la recherche sur le lymphome. "Ce record, je le fais pour mon petit frère, Sacha, foudroyé par un cancer du sang à l'âge de 19 ans. Mon but est de financer la recherche sur cette maladie.".

La brigade de commis, leur formateur et Mickaël Journo © Radio France - Brigitte Hug

On était cinq à éplucher les oignons, les cinq pleuraient

Les ingrédients ont été préparés, vendredi, dans la cuisine d'application de la faculté des métiers de Keerlann, à Bruz, près de Rennes, là où Sacha a étudié. Une petite brigade de commis de cuisine, dirigée par Serge Huon, le formateur, a donné un bon coup de main pour laver, couper et faire cuire les aliments. "On a beaucoup pleuré au début. On était cinq à éplucher les cent kilos d'oignons, les cinq pleuraient. On s'en souviendra comme cela. On sait que c'est pour une bonne action, on peut bien pleurer un petit peu pour çà.".

Cent kilos d'oignons coupés et cuisinés © Radio France - Brigitte Hug

Le tout sera assemblé, ce samedi. Le burger géant qui pèsera autour de 400 kilos fera entre 2 à 3000 parts. La part sera vendue 2 euros les 100 grammes. "Le temps qu'il soit cuit et assemblé, il sera proposé à la carte du restaurant le soir.", précise le patron du Sacha's Diner. Les rugbymans de Vitré prêteront main-forte pour faire le service. Un huissier sera présent pour valider le record. Le burger de Vitré devra faire plus que 352, 44 kilos.