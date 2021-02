Un restaurateur de Valenciennes tombe sur des traces d'une ancienne rivière sous son établissement

Victor Michel "amoureux des vieilles pierres" s'attendait à avoir des surprises en rachetant cette institution Valenciennoise, un des plus anciens restaurants du nord de la France selon lui dont la façade est classée aux monuments historiques.

Et le maître de maison n'est pas déçu, il vient par exemple de découvrir sous les anciennes toilettes une cave inondée par l'Ordon , une des 14 "rivières" de Valenciennes à l'époque, dont le canal a été fermé comme 12 autres pour des raisons de salubrité, il ne reste maintenant plus que l'Escaut et la Rhônelle dans la capitale du Hainaut.

Traces de l'Ordon découvertes sous l'auberge du bon fermier à Valenciennes © Radio France - Rafaela Biry vicente France bleu nord

Le restaurateur originaire de Saint-Quentin est tombé sous le charme de ce relais où on mange dans les anciennes écuries avec les pavés d'origine, et aussi les auges des chevaux qui se reposaient entre 2 livraisons de messages royaux entre Paris et Bruxelles, où les anciens propriétaires ont descendu la cheminée qui a servi pendant plusieurs siècles à rôtir du cochon. On s'imagine très bien, la bière couler à flots et les grandes ripailles.

Un lieu chargé d'histoire

Et il se murmure qu'un fantôme vit dans ces murs, "une âme" en tout cas

Il y a quelqu'un, quelque chose ici qui fait que l'auberge continue à vivre, donc le fantôme il doit pas être très méchant, il veut certainement qu'on s'occupe bien de la maison

Le quadragénaire qui s'amuse aussi d'une autre légende sur un trésor qui pourrait être caché dans le puits de la cour, les recherches dans les malles du grenier, et une ancienne fosse à purin n'ayant rien donné.

L'auberge du bon fermier à Valenciennes © Radio France - rafaela biry-vicente

En attendant de trouver le trésor, et la réouverture des restaurants Victor Michel continue les travaux. Et pour garder l'âme de son lieu si particulier, il tient à mettre au maximum des matériaux et pièces d'époque ou presque, il a par exemple refait tout le sol du bar avec de la tomette ancienne, pour les toilettes, il a récupéré des poutres et des portes du 18° chez un antiquaire. Il a ouvert aussi la véranda, on peut donc maintenant voir de l'extérieur l'intérieur du 16° siècle.

Il va s'attaquer ensuite au 14 chambres de l'hôtel à l'étage, et sous les tapisseries, il s'attend à trouver d'autres pépites.