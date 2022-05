Un restaurateur promet 1 000 euros à celui qui lui trouvera un chef cuisinier à Montpellier

Un restaurateur montpelliérain est prêt à tout pour trouver un chef cuisinier. Le gérant de la pizzeria Le Bambino Rocco, rue de l'Aiguillerie, promet d'offrir 1 000 euros à celui ou celle qui lui fera rencontrer la perle rare. Il a publié une annonce vidéo sur son compte Instagram lundi dans laquelle il explique qu'il a beaucoup de mal à recruter et qu'il a absolument besoin de quelqu'un de compétent au plus vite. Ce gérant de restaurant, Boris Leclercq, n'a pas réussi à embaucher quelqu'un par les moyens classiques : "j'avais épuisé mon consultant traditionnel qui me recrute le personnel. Et donc maintenant, je me tourne vers les réseaux sociaux."

1 000 euros pour celui qui lui fera rencontrer la perle rare

La promesse est alléchante : il offrira 20 billets de 50 euros à la personne qui lui fera rencontrer sa ou son futur salarié et un CDI à la personne qui postule. Pour Boris Leclercq, offrir de l'argent à la personne qui lui trouvera son chef cuisinier était une évidence : "Je me suis dit que tout travail mérite salaire. Donc la personne qui m'aide, je la rémunère tout simplement. Et puis la personne qui va vraiment obtenir un CDI chez nous, elle va avoir un chouette salaire avec des chouette conditions de travail. Donc tout le monde va être rémunéré à sa juste valeur."

"Un électricien s'est présenté avec l'accent italien" - Boris Leclercq, gérant du restaurant Le Bambino Rocco à Montpellier

Pour éviter les fausses candidatures, la somme d'argent n'est pas délivrée à la première rencontre. La personne devra faire ses preuves pendant une période d'essai d'un mois pour valider la transaction avec l'entremetteur. Seule les profils sérieux seront retenus : "on cherche quelqu'un qui partage notre amour de la cuisine, notre amour du partage."

Son offre publiée sur les réseaux sociaux a forcément attiré l'œil de petits blagueurs. "Les premiers CV qu'on a reçus, c'était pas formidable. Par exemple, un électricien s'est présenté avec un accent italien en disant qu'il voulait faire de la cuisine et qu'il savait faire des pizzas." Après ça, sa proposition a vraiment attiré des bonnes propositions : "on commence à avoir des choix sérieux" sourit Boris Leclercq.

Si vous voulez devenir chef cuisinier au Bambino Rocco ou que vous connaissez quelqu'un qui correspond au poste, vous pouvez envoyer un CV à l'adresse mail suivante : bonjour@borisetleticia.com. Ou vous pouvez vous rendre directement au restaurant situe au 20 rue de l'Aiguillerie à Montpellier.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Boris Leclercq, gérant du Bambino Rocco recherche quelqu'un de sérieux. Copier